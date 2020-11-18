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< Hurda ve Hammadde

Bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Bugün Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını değiştirmezken, bazılarının fiyatlarını 5-300 TL/mt artırdıkları gözlendi.

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