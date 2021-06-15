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< Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları sertçe yükseldi

Almanya yerel hurda piyasasında fiyatlar, yerli ve yabancı üreticilerden gelen güçlü talep sonucu yükseldi.

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