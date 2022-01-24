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< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya hurda piyasaları nispeten yatay

Alman Çelik Hurda Geri Dönüşüm Birliği (BDSV) endeksinde Almanya yerel hurda piyasası hafif düşüş kaydetti.

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