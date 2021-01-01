﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya’da hurda fiyatları artmaya devam etti, hurda akışı yavaşladı

SteelOrbis’in geçtiğimiz ayki tahminiyle doğru orantılı olarak, Almanya yerel piyasasında hurda fiyatları Aralık ayında ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.