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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları yükseldi, bazı bölgelerde görüşmeler sürüyor

Beklenildiği gibi, ABD’de yerel hurda fiyatları bazı bölgelerde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Piyasa kaynaklarından biri, ...

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