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< Hurda ve Hammadde

ABD Cleveland, Pittsburgh ve Şikago’da hurda fiyatları farklı aralıklarda seyrediyor

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ABD’nin Ortabatı, Ohio Vadisi ve Pittsburgh bölgelerinde hurda fiyatları farklı ...

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