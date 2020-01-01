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Türkiye’nin kaynaklı boru fiyatları tekrar yükseldi

Türkiye’de kaynaklı boru talebi düşük olsa da fiyatlar artan sıcak sac ve hurda fiyatlarından dolayı 50-70$/mt yükseldi.

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