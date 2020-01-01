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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları yatay seyretti, talep zayıf

Türkiye’de dikişli boruya yönelik yerel talebin düşük olması, üreticilerin fiyatlarını yükseltmesini engelledi.

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