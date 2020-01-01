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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları 40-50$/mt arttı

Türkiye’de iç piyasaya verilen kaynaklı boru fiyatları Ocak-Şubat üretimli olmak üzere 650-670$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi.

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