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Türkiye kaynaklı boru fiyatları 50$/mt daha arttı

Türk kaynaklı boru üreticileri Ocak-Şubat üretimli olarak fiyatlarını geçtiğimiz haftaya göre 50$/mt daha artırdı.

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