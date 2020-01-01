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Nucor Tubular Products kutu profil fiyatlarını tekrar yükseltti

Nucor Tubular Products tüm siparişlerde geçerli olmak üzere tüm kutu profil, mekanik boru ve kazık borusu fiyatlarını 110$/mt artırdığını belirtti.

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