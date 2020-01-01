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Atlas Tube kutu profil fiyatlarını yine artırdı

Atlas Tube, hemen geçerli olmak üzere tüm yeni siparişlerinde mekanik boru, kutu profil ve kazık borusu fiyatlarını artırdığını duyurdu.

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