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ABD’de yerel kutu profil fiyatları değişmedi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de yerel kutu profil fiyatları değişmedi.

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