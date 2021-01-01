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ABD’de kutu profil fiyatlarındaki artış eridi

Geçtiğimiz hafta, ABD’li kutu profil üreticileri Hannah Steel Corporation, EXLTUBE ve Atlas Tube, hemen geçerli olmak üzere 83$/mt artış açıkladı

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