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ABD’de kutu profil fiyatları geçen haftaki 110$/mt’luk artışın ardından yine yükseldi

ABD’de yerel kutu profil spot fiyatları, üreticilerin en son yaptığı artıştan bu yana yine yükseldi.

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