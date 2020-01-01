﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Boru

ABD’de kutu profil fiyatları daha ne kadar yükselebilir?

ABD’de yerel kutu profil üreticileri, 19 Şubat’ta fiyatlarını 55$/mt daha artırmıştı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.