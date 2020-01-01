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ABD’de Güney Kore ve Meksika çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatları

ABD’ye tüccarlar tarafından Güney Kore menşeli API X-52 hat borusu için verilen teklifler, ABD Körfez limanlarında teslim yaklaşık 1.653$/mt DDP oldu.

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