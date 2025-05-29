Zhejiang’ta konut arsası alımlarını destekleyen ilk özel tahvil ihracı gerçekleşti

Zhejiang eyaleti, Çin’de hükümetin konut arsası stoklarının alımını desteklemek amacıyla özel tahvil ihracatı yaptığı ilk eyalet oldu. İlk etapta sağlanan 1,653 milyar RMB tutarındaki fon, Huzhou, Wenzhou ve Jiaxing şehirlerinde yer alan toplam sekiz projede kamu destekli konutların inşasında kullanılacak.

Eyaletin ticari konut stoklarının alımı amacıyla özel tahvil kullanımını teşvik etmesi, gayrimenkul sektöründeki stok azaltma sürecine destek sağlayarak diğer eyaletler için örnek teşkil ediyor.