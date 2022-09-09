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Zekelman Industries Illinois tesisini 2023’te devreye alacak

Cuma, 09 Eylül 2022 14:36:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli çelik boru üreticisi Zekelman Industries, geniş bir yelpazede galvanizli boru ürünleri üretmek için Illinois’de inşa ettiği en son teknolojiye sahip tesisini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı. Tesis tam faaliyete 2023 yılının Ocak ayında başlayacak.

Tesis yıllık kapasitesi 300.000 mt’u aşan dört sıralı galvanizli boru tesisine ve yıllık 100.000 mt’un üzerinde üretim yapabilen otomatik bir galvanizleme hattına sahip.

Yüksek hızlı galvaniz tesislerinden ikisinin üretimi halihazırda başlamış olsa da, şirketin kurulum ve devreye alma işlemleri bu yılın sonuna kadar devam edecek.


Etiketler: Boru Galvanizli Borular Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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