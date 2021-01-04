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Zaporizhstal 2020 yılı üretim sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 17:24:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ve Metinvest’e bağlı entegre çelik üreticisi Zaporizhstal, Aralık ayı ve 2020 yılının tamamına yönelik üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Zaporizhstal geçen yılın Aralık ayında yıllık %0,9 artışla 397.500 mt pik demir üretti. Söz konusu ayda şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 345.600 mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık %5,2 artışla 287.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Ancak şirketin 2020 yılı için toplam üretim sonuçları, pik demir üretimi hariç bir önceki yıla kıyasla düşük oldu. 2020 yılında, Zaporizhstal’ın pik demir üretimi yıllık %2,5 artışla 4,47 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle 3,78 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %4,3 düşüşle 3,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  Ukrayna  hammaddeler  BDT  üretim  pik demir  ham çelik  Zaporizhstal  |  benzer haberler »


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