Zaporizhstal 2020 yılı üretim sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 17:24:57 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli ve Metinvest’e bağlı entegre çelik üreticisi Zaporizhstal, Aralık ayı ve 2020 yılının tamamına yönelik üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Zaporizhstal geçen yılın Aralık ayında yıllık %0,9 artışla 397.500 mt pik demir üretti. Söz konusu ayda şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 345.600 mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık %5,2 artışla 287.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Ancak şirketin 2020 yılı için toplam üretim sonuçları, pik demir üretimi hariç bir önceki yıla kıyasla düşük oldu. 2020 yılında, Zaporizhstal’ın pik demir üretimi yıllık %2,5 artışla 4,47 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle 3,78 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %4,3 düşüşle 3,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.