Yukun Steel Group modernize ettiği tesislerini devreye aldı

Çin’in Yunnan eyaletinde faaliyet gösteren Yukun Steel Group, kapasite değişimi ve modernizasyon projesinin tamamlanmasının ardından yenilenen tesislerini 24 Kasım’da tamamen devreye aldı. Toplam 23 milyar RMB (3,2 milyar $) yatırımla beş yılda hayata geçirilen proje, şirketin üretim altyapısında kapsamlı bir dönüşüm sağladı.

Proje kapsamında iki adet 1.200 metreküplük yüksek fırın, iki adet 1.250 metreküplük yüksek fırın, üç adet 100 mt’lik konvertör, bir adet 120 mt’lik konvertör ve sekiz haddeleme hattı kuruldu. Bu yatırımla yıllık 4,56 milyon mt pik demir ve 5,15 milyon mt ham çelik kapasitesine ulaşılırken, yıllık üretim değerinin 36 milyar RMB (5,1 milyar $) seviyesinin üzerinde olacağı ifade edildi.