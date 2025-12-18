Çin Ticaret Bakanlığı: Lisans sistemi ağırlıklı olarak çelik ihracatının takibini ve istatistiki analizini güçlendirecek

Çin Ticaret Bakanlığının (MOC) 18 Aralık öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında bakanlık sözcüsü He Yadong, Ticaret Bakanlığı ile Çin Gümrük Genel İdaresinin yaklaşık 300 GTİP kodunu kapsayan çelik ürünlerine yönelik bir ihracat lisansı sisteminin devreye alınmasını öngören bildirimi ortaklaşa yayımladığını açıkladı.

He Yadong, ihracat lisansı sisteminin temel amacının çelik ihracatının takibini sağlamak ve istatistiki analizini güçlendirmek, bunun yanı sıra ihracat kalitesinin takibini yapmak olduğunu vurguladı. Söz konusu uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğunu belirterek herhangi bir tonaj kısıtlaması getirmediğini ve firmaların ihracat yapma hakkını sınırlamadığını ifade etti. Ayrıca bu önlemin çelik üreticilerini kaliteyi artırmaya ve Ar-Ge ile inovasyona öncelik vermeye yönlendirebileceğini dile getirdi.

Çelik ihracat lisansı başvuru sistemi bugün itibarıyla devreye girdi ve ihracatçılar 2026 yılına yönelik başvurularını yapmaya başladı.