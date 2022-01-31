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Yükselen Çelik yeni çelik servis merkezinin inşasına başlıyor

Pazartesi, 31 Ocak 2022 16:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yükselen Çelik, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesine yapılacak olan yeni çelik servis merkezinin kaba inşaat çalışmaları için ana yüklenici anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yaklaşık %100 ek kapasite artışı sağlanması planlanan çelik servis merkezinin kaba inşaat çalışmalarının en geç 30 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırıma sahip ve 5.000 m² alana kurulacak Dilovası Çelik Servis Merkezinin 2023 yılının ilk yarısında faaliyete geçeceği öngörülüyor.

Şirket şu anda lama, levha, kütük, altıköşe gibi karbon çeliği ve alaşımlı çelikler dahil olmak üzere yıllık 100.000 mt çelik işleme kapasitesine sahip.


Etiketler: yarı ürünler  Türkiye  levha  yatırım  kütük  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


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