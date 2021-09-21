Yükselen Çelik yeni çelik servis merkezi kuracak

Salı, 21 Eylül 2021 10:57:46 (GMT+3) | İstanbul

Yükselen Çelik, Kocaeli’de yer alan organize sanayi bölgelerinden birinde yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre yatırım önümüzdeki üç yıl içerisinde faaliyete geçirilerek yaklaşık %100 ek kapasite artışı sağlanması planlanıyor.

Yükselen Çelik, toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırım bütçesinin şirket kaynaklarından veya finans kurumlarından alınacak kredi ile finanse edileceğini belirtti.

Şirket şu anda lama, levha, kütük, altıköşe gibi karbon çeliği ve alaşımlı çelikler dahil olmak üzere yıllık 100.000 mt çelik işleme kapasitesine sahip.