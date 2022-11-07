Yükselen Çelik olumsuz üçüncü çeyrek sonuçlarına rağmen 2023’te kapasitesini iki katına çıkaracak

Pazartesi, 07 Kasım 2022 11:24:55 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Yükselen Çelik bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen mali sonuçlarının daha önceki çeyreklere kıyasla olağandışı şekilde negatif ayrıştığını ifade etti. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin net kârı, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 21,21 milyon TL net kâra kıyasla 3,73 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Yükselen Çelik’in faaliyet kârı yıllık %9,8 düşüşle 32,32 milyon TL oldu.

Üçüncü çeyrekte kaydedilen olumsuz sonuçlara rağmen şirketin yatırım programı olağan akışında sürüyor. 2023 yılında yatırımların tamamlanmasıyla şirketin daha önce 25.000 mt’dan 100.000 mt’a yükselen kapasitesinin iki katına çıkarılarak 200.000 mt seviyesinde yer alacağı bildirildi.