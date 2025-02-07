Yongjin 2024 yılı net kârında %61’e varan artış bekliyor

Zhejiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Yongjin Technology Group Co., Ltd. (Yongjin), 2024 yılında net kârının bir önceki yıla göre %50,43-60,94 artarak 930-995 milyon RMB (130-139 milyon $) seviyesine çıkmasını beklediğini duyurdu.

Zhejiang Yongjin'in 195.000 mt, ultra ince paslanmaz çelik sac ve şerit tesisi üretime başladı. Bu gelişmeler Yongjin'in yıllık performansını olumlu etkiledi.

Yongjin'in başlıca ürünleri arasında ev aletleri, elektronik, tıbbi cihazlar ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şeritler yer alıyor.

2024 yılında Çinli çelik üreticilerinin çoğu net kârında ciddi düşüşler kaydetti.