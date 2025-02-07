 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Yongjin...

Yongjin 2024 yılı net kârında %61’e varan artış bekliyor

Cuma, 07 Şubat 2025 10:41:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Zhejiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Yongjin Technology Group Co., Ltd. (Yongjin), 2024 yılında net kârının bir önceki yıla göre %50,43-60,94 artarak 930-995 milyon RMB (130-139 milyon $) seviyesine çıkmasını beklediğini duyurdu.

Zhejiang Yongjin'in 195.000 mt, ultra ince paslanmaz çelik sac ve şerit tesisi üretime başladı. Bu gelişmeler Yongjin'in yıllık performansını olumlu etkiledi. 

Yongjin'in başlıca ürünleri arasında ev aletleri, elektronik, tıbbi cihazlar ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şeritler yer alıyor.

2024 yılında Çinli çelik üreticilerinin çoğu net kârında ciddi düşüşler kaydetti.

 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay ama önümüzdeki hafta düşebilir

07 Şub | Hurda ve Hammadde

Çinli Yukun 145 mm kalınlığında slab üretti

07 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yatay

07 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli Masteel 2024 yılında net zararının artmasını bekliyor

07 Şub | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları tatil sonrasında bir miktar arttı

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %48,2’ye yükseldi

06 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Şubat 2025

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Çinli sıcak rulo sac ihracatçıları tatilin ardından fiyatlarda değişiklik yapmadı, görünüm nispeten olumsuz

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

SMS Group Çinli Fujian Kebao’ya tavlama hattı tedarik edecek

05 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis