Yıldız Demir Çelik 2025'te 5.299 MWh enerji tasarrufu sağladı

Yıldız Demir Çelik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki performansını içeren 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, 2025 yılında toplam su kullanımının yaklaşık %92,5'ini geri kazanılmış sudan karşılarken, enerji verimliliği çalışmalarıyla yaklaşık 5.299 MWh enerji tasarrufu sağladı.

Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir gereklilik olmadığını, üretimden teslimata kadar şirketin kararlarının merkezinde bulunan stratejik bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yılmaz, 2025 yılında değişen müşteri talepleri, maliyet baskıları ve karbon düzenlemeleri karşısında kaliteden kaynak kullanımına kadar tüm süreçleri aynı çalışma disiplini içinde ele aldıklarını ifade etti.

Sekiz enerji verimliliği projesi tamamlandı

Yıldız Demir Çelik, 2025 yılında kullandığı toplam suyun yaklaşık %92,5'ini geri kazanılmış sudan karşıladı. Enerji verimliliğine yönelik operasyonel iyileştirmeler sonucunda ise yaklaşık 5.299 MWh enerji tasarrufu elde edildi. Şirketin aynı dönemde tamamladığı sekiz enerji verimliliği projesinin hesaplanan yıllık enerji kazanımı 587,1 TEP olarak gerçekleşti.

Buhar kazanlarındaki yanma ayarları, atık ısının değerlendirilmesi, kondens geri kazanımı ve LED aydınlatma dönüşümleri enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer aldı.

Yıldız Demir Çelik ayrıca siparişten sevkiyata kadar olan süreçlerin takip edilebildiği Stargate müşteri portalı ve CRM altyapısıyla operasyonel süreçlerini daha izlenebilir hale getirdi.

2030 yol haritası belirlendi

Yıldız Demir Çelik, 2025 yılında gerçekleştirdiği çifte önemlilik değerlendirmesi doğrultusunda 2030 sürdürülebilirlik yol haritasını da oluşturdu.

Şirket, önümüzdeki dönemde “Her Adımda Gelecek”, “Her Adımda Sorumlu Üretim” ve “Her Adımda Önce İnsan” başlıkları altında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Genel Müdür Selçuk Yılmaz ayrıca dijital altyapı, Stargate müşteri portalı ve çalışanların saha deneyiminden yararlanarak operasyonel verimliliği daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.