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Xinyu Steel Group metal imalatını ileri seviyeye taşımak için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Perşembe, 05 Haziran 2025 11:15:53 (GMT+3)   |   Şanghay

3 Haziran tarihinde, Çin’in Jiangxi eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Xinyu Iron & Steel Group ile Jiangsu merkezli Shagang Group, metal imalat sektörünün yüksek kalite ürünler geliştirmesine katkıda bulunmak için yeni bir yol haritası belirlemek amacıyla stratejik iş birliğine girişti.

Anlaşmaya göre, taraflar kendi avantajlarından azami ölçüde faydalanarak ürün tedariki ve hizmeti, bilgi paylaşımı, yeni ürün geliştirme ve üretim gibi alanlarda kapsamlı bir iş birliği yürütecek.

Bu adım çelik sektörünün gelişim eğilimine uyum sağlamak ve taraflar arasında birbirini tamamlatan avantajları güçlendirmek açısından önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Shagang Group, Xinyu Steel Group ile daha geniş bir iş birliği yapmayı da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Halihazırda Xinyu Steel Group, metal imalat sanayisini şirketin ikinci ana faaliyet kolu haline getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Şirket, bu doğrultuda metal imalat sanayisinde ölçek ve verimlilik açısından sektörün önde gelen örnek kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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