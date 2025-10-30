Xinxing Ductile Iron Pipes’ın net kârı 2025 yılının ilk dokuz ayında %44,67 arttı

Çin’in Hebei eyaletinde yer alan çelik üreticisi Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. (Xinxing Ductile Iron Pipes), 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %0,38 artışla 27,18 milyar RMB (3,8 milyar $) seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirket aynı dönemde net kârını %44,67 artırarak 699 milyon RMB (98,5 milyon $) seviyesine çıkardı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Xinxing Ductile Iron Pipes’ın faaliyet geliri yıllık bazda %13,25 artışla 9,46 milyar RMB (1,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirket aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %430,36 artışla 296 milyon RMB (41,7 milyon $) net kâr elde etti.