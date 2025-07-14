Wheels India Avrupa’daki bağlı kuruluşuna kaynak aktardı

Hint çelik tekerlek ve dökme demir tekerlek üreticisi Wheels India Ltd (WIL), Almanya’daki bağlı kuruluşu WIL Europe GmbH’ye 50.000 € kaynak aktardığını duyurdu.

WIL Europe GmbH’nin henüz kuruluş aşamasında olduğu ve faaliyetlerine başlamadığı ifade edildi. Şirket, Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmek ve yürütmek amacıyla WIL Europe’un kurulduğunu belirtti.

Ayrıca bağlı kuruluşun otomotiv ve otomotiv dışı faaliyetler ve hizmetlerin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi ve diğer ilgili hizmetlerde faaliyet göstereceği öğrenildi.