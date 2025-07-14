 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Wheels...

Wheels India Avrupa’daki bağlı kuruluşuna kaynak aktardı

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 16:32:39 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik tekerlek ve dökme demir tekerlek üreticisi Wheels India Ltd (WIL), Almanya’daki bağlı kuruluşu WIL Europe GmbH’ye 50.000 € kaynak aktardığını duyurdu.

WIL Europe GmbH’nin henüz kuruluş aşamasında olduğu ve faaliyetlerine başlamadığı ifade edildi. Şirket, Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmek ve yürütmek amacıyla WIL Europe’un kurulduğunu belirtti.

Ayrıca bağlı kuruluşun otomotiv ve otomotiv dışı faaliyetler ve hizmetlerin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi ve diğer ilgili hizmetlerde faaliyet göstereceği öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Suzuki Motor Hindistan’da binek araç üretim kapasitesini artıracak

24 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın Karnataka eyaleti hükümeti oto hurda tesisi inşasına onay verecek

20 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal ve SAIL otomotiv çeliği ortaklığı ile ilgili toplantı düzenledi

01 Eyl | Çelik Haberler

POSCO’nun Çin’deki galvanizleme hattında testler başladı

17 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel, Hollanda’da otomotiv sektörüne yönelik boru tesisi kuracak

24 Ağu | Çelik Haberler

JFE ve Marubeni Corp. Hint otomotiv sektörüne yatırım yapmayı planlıyor

25 May | Çelik Haberler

Kobe Steel-L&T ortak girişimi Hindistan’da taşıt lastiği imalat ekipmanı üretecek

25 Oca | Çelik Haberler

SSWL Chennai tesisinin yıllık kapasitesini artıracak

20 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanı, JSW Steel’in sıcak şerit üretim tesisini açtı

02 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye paslanmaz piyasası durgun

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis