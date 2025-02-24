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Suzuki Motor Hindistan’da binek araç üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 24 Şubat 2025 15:50:01 (GMT+3)   |   Kalküta

Japonya merkezli Suzuki Motor, Hindistan’daki bağlı kuruluşu Maruti Suzuki India Limited (MSIL) aracılığıyla yeni araç modellerinin üretimini artırmak, karbon salımını sıfırlamak, kalite ve verimliliğini iyileştirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık 8,05 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırımın yaklaşık 3,68 milyar $’ının MSIL’in binek araç üretim kapasitesinin yıllık 4 milyon adede çıkarılması için kullanılacağı belirtildi. Ayrıca yeni modellerin üretimine, karbonsuzlaşma çalışmalarına ve kalite ile verimlilik önlemlerine de 2,67 milyar $ tahsis edileceği ifade edildi.

Suzuki Motor, Hindistan’ı önemli bir pazar olarak görüyor. Ayrıca binek araç pazarındaki payı önceden %50’nin üzerinde yer alan MSIL, 2030 yılına kadar payını %50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Haryana ve Gujarat’ta toplam üç üretim tesisi bulunan MSIL’in üretim kapasitesi yıllık 2,35 milyon adet seviyesinde yer alıyor. Üretici, Sonipat ve Gujarat’ta iki yeni tesis kurarak üretimini 2030-31 mali yılına kadar 4 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Yıllık 1 milyon adet kapasiteli Sonipat tesisi bu yıl üretime başlayacak ve kapasitesi ilk etapta 250.000 adet seviyesinde yer alacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv Yatırım 

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