Voestalpine'in iştiraki filmaşin haddehanesi modernizasyonu için Danieli ile anlaştı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine’in iştiraki Voestalpine Wire Rod Austria ile Donawitz tesisinde bulunan filmaşin haddehanesinin kapsamlı şekilde modernize edilmesi için el sıkıştığını duyurdu. Projenin 2027 yılının başına kadar devreye alınması bekleniyor.

Danieli’ye göre haddehanede yapılacak modernizasyon çalışmaları sonrasında mevcut 150 mm ebatlı kare kütük işleme kapasitesine ek olarak 180 mm ebatlı kare kütük ve 205 mm ebatlı yuvarlak kütükten filmaşin üretme kapasitesi sağlanacak.

Danieli buna ek olarak yeni haddehane yapılandırmasının gelecek kapasite artışları gözetilerek tasarlandığını ve Voestalpine’in kapasite veya ürün gamında ilave ayarlamalara gitmesi halinde 230 mm çapa kadar yuvarlak kütük işlemesine olanak tanıyacağını ifade etti. Projenin iki planlı duruşla gerçekleştirileceği ve bu sayede yeni ekipmanlar devreye alınırken, üretimde sürekliliğin korunacağı belirtildi.

Donawitz’teki filmaşin haddehanesi 2015 yılında Danieli tarafından tedarik edilmişti. Mevcut projenin iki şirket arasındaki uzun soluklu teknik iş birliğinin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.