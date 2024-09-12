Voestalpine Linz’deki kam ünitesi birimini elden çıkaracak

Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine AG, Linz’de otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerine yönelik kam üniteleri ve kayma elemanları üreten bağlı kuruluşu voestalpine Camtec’i elden çıkaracağını açıkladı. Şirket, Camtec’teki faaliyetlerini 2025-26 mali yılı sonuna kadar (31 Mart 2026 tarihinde sona eren) kademeli olarak durduracağını belirtti.

Bu karar, enerji ile iş gücü maliyetlerinin artması ve başta Çin olmak üzere diğer ülkelerdeki tedarikçiler karşısında birimin rekabet gücünün azalmasından kaynaklandı. Ayrıca Avrupa makine ve alet yapım sektörlerindeki cansız talep de voestalpine Camtec'i olumsuz etkiledi.

Camtec’in toplam 53 çalışana voestalpine'in Linz’de bulunan diğer birimlerinde çalışma imkânı sunulacağını belirtti.