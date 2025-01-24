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Voestalpine Avusturya’da rekabetçi koşulların sürdürülebilmesi için hükümete çağrı yaptı

Cuma, 24 Ocak 2025 11:32:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya Özgürlük Partisinin Halk Partisi ile koalisyon hükümeti kurmanın eşiğinde olması AB’de bir panik ve belirsizlik dalgası yaratıyor. Önümüzdeki aylarda alınacak siyasi kararların Avusturya ekonomisini ve dolayısıyla yerel çelik üreticisi Voestalpine AG’yi büyük ölçüde etkileyeceğini belirten şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, şirketin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmek ve vasıflı profesyonelleri istihdam etmeye devam etmek için iyi tasarlanmış ve kapsamlı bir programa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Eibensteiner, Avusturya’da rekabetçi piyasa koşullarını sürdürebilmek için hükümetten yeni kurumsal vergiler getirmemesini, iş gücü maliyetini indirmesini, bürokrasiyi hafifletmesini ve 2030 yılına kadar makul enerji ve elektrik fiyatları belirlenmesini talep ettiklerini belirtti.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Görüş Voestalpine 

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