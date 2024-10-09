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Vitkovice Steel’in yeni sahibi Jindal Group olacak

Çarşamba, 09 Ekim 2024 14:36:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli levha üreticisi Vitkovice Steel, Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Group’un bağlı kuruluşu Jindal Steel International’ın, önceki sahiplerinden hisse satın alarak şirketin yeni sahibi olacağını açıkladı. Söz konusu alım henüz antimonopoly komitesi tarafından değerlendirilmedi.

Vitkovice Steel, Jindal Group’un Avrupa’daki ilk alımı olacak. Grup, önümüzdeki yıllarda özellikle de şirketin haddelenmiş sac kapasitesinin artırılması ve daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimi odaklı olmak üzere 150 milyon €’ya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Vitkovice’nin CEO’su Radek Strouhal, “Bu stratejik adımın şirketi ve Çek çelik sektörünü güçlendireceğine inanıyoruz. Şirketin yeni sahibi, üretim teknolojilerinin yenilenmesi ile genişletilmesi ve düşük emisyonlu çeliğin yönlendirilmesi konularında büyük yatırımlar yaparak şirkete istikrar sağlayacak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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