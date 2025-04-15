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Sev.en GI, Celsa Group’un bağlı kuruluşlarını devraldı

Salı, 15 Nisan 2025 13:50:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli yatırım grubu Sev.en Global Investments (Sev.en GI), 2024 yılının Kasım ayında imzaladığı anlaşmanın ardından İspanyol uzun mamul üreticisi Celsa Group’un İngiltere ve İskandinavya merkezli bağlı kuruluşlarının devralımını tamamladığını duyurdu.

Devralım kapsamında Celsa Nordic’in adı 7 Steel Nordic, Celsa Steel UK’in adı ise 7 Steel UK olarak değiştirilecek ve her iki üretici de 7 Steel’in çatısı altında faaliyet gösterecek. Çubuk, profil, hasır ve tel gibi birçok ürünün üretimini yapan söz konusu şirketlerin toplam kapasitesi yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Ayrıca gemi inşa, demir yolu ve rüzgâr enerjisi gibi birçok sektöre hizmet ediyor.

Öte yandan 7 Steel Nordic’in izabe fırını ve haddehanesi bulunuyor. 7 Steel UK ise İngiltere’nin düşük karbonlu inşaat çeliği üreticisi ve en büyük hurda geri dönüşümcüsü olarak öne çıkıyor. 7 Steel UK’in tam entegre operasyonları hurda toplama ve çelik üretiminden oluşurken, İngiltere genelinde dört hurda sahası ve 17 deposu yer alıyor.

Sev.en GI, devralım sayesinde piyasa konumunu güçlendirip yeni fırsatların kapısını aralayacaklarını, aynı zamanda inovasyon ve yeşil geçişi destekleyeceklerini vurguladı.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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