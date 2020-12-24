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Vietnam merkezli Hoa Sen sürekli galvanizleme hattını yeniledi

Perşembe, 24 Aralık 2020 15:37:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli, bağlı kuruluşu Hindistan merkezli Danieli Centro Combustion India’nın Vietnam merkezli Hoa Sen'in Nghe Non eyaletinde bulunan Dong Hoi tesisindeki 2 No’lu sürekli galvanizleme hattını iyileştirme projesini tamamladığını açıkladı.

Projenin amacı, özellikle şerit kaplama kalitesi ve operasyonel maliyetler olmak üzere genel hat performansını artırmaktı.

Yenilenen hat, sözleşme süresi içinde gerekli performansı sağlayarak tam verimlilikte faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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