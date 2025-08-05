Vietnam-Italy Steel Danieli’den temin ettiği yeni haddehane ile inşaat demiri üretimini artırdı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya merkezli Kyoei Steel Group’un bağlı kuruluşu Vietnam-Italy Steel, Hai Phong tesisinde yeni yüksek hızlı haddehanesini başarıyla devreye aldı.
Söz konusu projenin Danieli ile ortaklaşa gerçekleştirildiği bildirildi. Yeni haddehanenin üretim kapasitesinin yıllık 500.000 mt seviyesinde yer aldığı ve 10-51 mm çapında yüksek kaliteli inşaat demiri üretebildiği ifade edildi.
Haddehanede kullanılan teknolojiler
Gelişmiş su verme ve kendinden temperleme: Mükemmel iç çubuk mukavemeti ve tutarlılık sağlıyor.
Altı girişli bükülmez sonlandırma kutusu: Üstün boyutsal hassasiyet ve pürüzsüz yüzey kalitesi sağlıyor.