Vietnam dört ülkeden ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergisini kaldırdı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tayvan, Endonezya, Malezya ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonucu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Tayvan, Endonezya ve Malezya ve Çin’den söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisinin dampingin ve yerel sektörde maddi hasarın devamına ve tekrarına yol açmayacağını belirledi ve verginin sonlandırılmasına karar verdi.

Çin’e %17,94-%31,85, Malezya’ya %11,09-%22,69, Endonezya’ya %10,91-%25,06 ve Tayvan’a %37,29 oranlarında antidamping vergisi uygulanmıştı.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 ve 7220.90.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.