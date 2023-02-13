Vietnam Çin’den ithal soğuk rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal soğuk rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı.
Ülkeye yönelik antidamping vergileri %4,43-25,22 oranlarında yer alıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90 ve 7225.50.90 kodları altında yer alıyor.