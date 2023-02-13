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Vietnam Çin’den ithal soğuk rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 13 Şubat 2023 14:21:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal soğuk rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Ülkeye yönelik antidamping vergileri %4,43-25,22 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90 ve 7225.50.90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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