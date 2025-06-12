Vietnam Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik başlattığı antidamping soruşturmasını iki ay daha uzattığını açıkladı.

Söz konusu kararla yetkililerin davayla ilgili konuları kapsamlı ve nesnel bir şekilde incelemeleri için daha fazla zamanı olması hedefleniyor. Böylece soruşturma 14 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik daha önce uygulanan antidamping önlemleri 2022 yılının Mayıs ayında sona ermişti.

Soruşturmaya tabi ürünler 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.14, 7210.49.15, 7210.49.16, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11 ve 7226.99.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.