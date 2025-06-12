 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam...

Vietnam Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

Perşembe, 12 Haziran 2025 11:24:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik başlattığı antidamping soruşturmasını iki ay daha uzattığını açıkladı.

Söz konusu kararla yetkililerin davayla ilgili konuları kapsamlı ve nesnel bir şekilde incelemeleri için daha fazla zamanı olması hedefleniyor. Böylece soruşturma 14 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe yönelik daha önce uygulanan antidamping önlemleri 2022 yılının Mayıs ayında sona ermişti.

Soruşturmaya tabi ürünler 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.14, 7210.49.15, 7210.49.16, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11 ve 7226.99.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 24. Hafta, 2025

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları durgun satışlar nedeniyle yatay, yüksek kaliteler için küçük tonajlı ...

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişmedi

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

11 Haz | Çelik Haberler

Baosteel Temmuz ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

10 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 23. Hafta, 2025

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, bazı satıcılar yüksek kaliteler için fiyat artışı hedefliyor

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’da soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları zayıf talep ve düşük ithalat teklifleri nedeniyle geriledi

30 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

30 May | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 22. Hafta, 2025

29 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis