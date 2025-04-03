Vietnam Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü soruşturmanın ardından Çin ve Güney Kore’den ithal bazı galvanizli çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden ithal edilen galvanizli çelik ürünlerinin dampingli fiyatlar nedeniyle iç piyasaya zarar verdiğini tespit etti. Geçici antidamping vergileri, Çinli şirketler için %0-37,13 ve Güney Koreli şirketler için %0-15,67 oranları arasında uygulanacak.

Söz konusu ürünler 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.14, 7210.49.15, 7210.49.16, 7210.49.17, 7210.49.18, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7225.92.20, 7225.92.90, 7226.99.11 ve 7226.99.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.