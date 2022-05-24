Vietnam, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe uygulanan antidamping vergisini kaldırdı

Salı, 24 Mayıs 2022 10:49:13 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli çeliğe uygulanan antidamping vergisini kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Antidamping önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesi 2021 yılının Haziran ayında başlatılmıştı. İnceleme sonuçlarına göre bakanlık Çin ve Güney Kore’den yapılan ithalatın beş yıl boyunca uygulanan antidamping önlemlerinin ardından yerel sektöre zarar vermeyeceğini tespit etti.

Ülkelere uygulanan antidamping vergileri %3,17-38,34 arasında değişen oranlarda yer alıyordu.

Antidamping vergisine tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11 ve 7226.99.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.