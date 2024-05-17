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Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü birinci çeyrekte düşüş gösterdi

Cuma, 17 Mayıs 2024 15:01:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransız boru üreticisi Vallourec, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %26 düşüşle 990 milyon € seviyesine gerilerken AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 320 milyon €’ya kıyasla 235 milyon € seviyesinde kaydedildi. AVFÖK’teki düşüşte çoğunlukla Kuzey Amerika’da ortalama satış fiyatlarının azalması rol oynadı.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Vallourec’in boru satış hacmi yıllık %32,3 düşüşle 292.000 mt ve demir cevheri satış hacmi de yıllık %6,7 düşüşle 1,4 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, AVFÖK’ünün bu yılın ikinci çeyreğinde ABD boru piyasasının dinamikleri sebebiyle birinci çeyreğe kıyasla hafifçe düşmesini bekliyor. Ayrıca aynı dönemde demir cevheri satışlarının ise çeyreklik bazda bir miktar artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Boru Hammaddeler Borular Fransa Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Vallourec 

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