Ukrayna Ocak ayında hammadde üretimine odaklandı

Salı, 16 Şubat 2021 15:55:13 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak ayında, Ukrayna merkezli üreticilerin pik demir üretimi yıllık %5,2 artışla 1,82 milyon mt oldu. Aynı zamanda söz konusu ayda, Ukrayna’nın demir cevheri aglomerat üretimi yıllık %3,7 artışla 2,75 milyon mt olurken, kok üretimi ise yıllık %2,1 artışla 845.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında ülkedeki ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 1,84 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, Ukrayna’nın çelik boru üretimi yıllık %13 düşüşle 850.000 mt oldu.

11 Şubat 2021 tarihi itibarıyla, Ukrayna’nın toplam 21 yüksek fırınından 18 tanesi faaliyet gösteriyordu. Buna ek olarak 16 oksijen konvertörünün 13 tanesi, 16 elektrik ark fırınından beş tanesi ve 17 sürekli döküm makinesinden 16 tanesi faaliyet gösterir durumdaydı.