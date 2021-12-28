Vallourec’e ait demir cevheri barajı artık risk taşımıyor

Salı, 28 Aralık 2021 10:09:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Fransız boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Vallourec Tubos do Brasil, Pau Branco madeninde yer alan Santa Bárbara demir cevheri barajının artık risk taşımadığını bildirdi.

Brezilya’da barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökeceği anlamına geliyor.

Şirket, geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde, dolusavakta ıslah çalışmaları yürüttüğünü ve barajın güvenliğini ortaya koyan bir sertifika aldığını da ekledi.