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Valin Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %39,08 arttı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 14:38:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), bu yılın ilk dokuz ayına dair mali sonuçlarını açıkladı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin faaliyet geliri yıllık %2,4 artışla 82,93 milyar RMB (12,4 milyar $) olurken, net kârı yıllık %39,08 artışla 4,84 milyar RMB (720 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul üretimi ise yıllık %5,93 artışla 18,46 milyon mt oldu.

Valin Steel’e göre, şirketin bağlı kuruluşu Valin Lianyuan Iron and Steel, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yaklaşık %120 artışla 367.500 mt sıcak bitirilmiş levha sattı ve aynı dönemde 1,89 milyar RMB (280 milyon $) gelir elde etti. Bununla birlikte, söz konusu dönemde şirketin bir diğer bağlı kuruluşu olan otomobil levha üreticisi Valin ArcelorMittal Automotive Steel Sheet, yıllık %59,7 artışla 234 milyon RMB (34,9 milyon $) net kâr ve yıllık %29,61 artışla 4,71 milyar RMB (700 milyon $) faaliyet geliri kaydetti.

Söz konusu dönemde Valin Steel’in net kârı, Çin’de Covid-19 salgınının etkili bir şekilde kontrol altına alınmasının ardından çelik piyasasının iyileşmesi sayesinde arttı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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