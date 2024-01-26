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Wujin Stainless Steel Pipe 2023’te 353 milyon RMB net kâr bekliyor

Cuma, 26 Ocak 2024 11:12:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli paslanmaz çelik üreticisi Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.,Ltd., 2023 yılında net kârının %64,13 artışla 353 milyon RMB (49,6 milyon $) olmasını beklediğini açıkladı.

Şirket 2023 yılında yüksek kaliteli paslanmaz çelik boru piyasasına yoğunlaştı. Üretiminin ve satışlarının yıllık bazda artması net kârını artırmasında etkili oldu.

Wujin Stainless Steel Pipe 2023 yılında yıllık %19,3 artışla 56.068 mt dikişsiz boru üretirken %10,7 artışla 51.712 mt satış gerçekleştirdi.


Etiketler: Boru Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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