 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Valin...

Valin Steel: Yılın ikinci çeyreğinde son kullanıcı talebi istikrarlı seyretti

Perşembe, 26 Haziran 2025 10:05:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Hunan eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Valin Steel), 26 Haziran’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği çevrim içi interaktif toplantıda, yılın ikinci çeyreğinden bu yana son kullanıcı sektörlerden gelen talebin istikrarlı olduğunu ve yeterli miktarda sipariş alındığını açıkladı. Şirket, Nisan ve Mayıs aylarındaki faaliyetlerinin yılın ilk üç ayına kıyasla hafifçe iyileşme gösterdiğini belirtti.

Gemi inşası, elektrikli araçlar, basınçlı kaplar, rüzgar enerjisi ve benzeri sektörlerden gelen talebin iyi seviyelerde seyrettiği, ancak gayrimenkul ve altyapı sektörlerinden gelen talebin zayıf kaldığı bildirildi.

Şirket ayrıca, kuruluşundan bu yana farklılaşma stratejisine bağlı kaldığını, Çin çelik sektörüne yönelik yatırımlarını sürekli artırdığını ve yüksek katma değerli ürün gamına yönelik ilerleme kaydetmeyi sürdürdüğünü ifade etti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 95$/mt CFR’ın altında dalgalandı

26 Haz | Hurda ve Hammadde

China Shenhua Energy'nin kömür satışları 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %12,3 azaldı

26 Haz | Çelik Haberler

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %2 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları düşmeye devam ediyor, satışlar zayıf

25 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel hurda fiyatlarının yatay seyri elektrik ark ocaklı üreticilerin marjlarını etkiledi

25 Haz | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 25 Haziran 2025

25 Haz | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’in çelik ihracatı aşağı yönlü baskı altında kalacak

25 Haz | Çelik Haberler

Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde %7 azaldı

25 Haz | Çelik Haberler

Huaxinyuan Steel’in 700.000 mt’luk sıcak haddeleme hatları sıcak yükleme testlerini geçti

25 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılı Haziran ortasında hemen hemen aynı kaldı

24 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis