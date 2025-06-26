Valin Steel: Yılın ikinci çeyreğinde son kullanıcı talebi istikrarlı seyretti

Hunan eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Valin Steel), 26 Haziran’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği çevrim içi interaktif toplantıda, yılın ikinci çeyreğinden bu yana son kullanıcı sektörlerden gelen talebin istikrarlı olduğunu ve yeterli miktarda sipariş alındığını açıkladı. Şirket, Nisan ve Mayıs aylarındaki faaliyetlerinin yılın ilk üç ayına kıyasla hafifçe iyileşme gösterdiğini belirtti.

Gemi inşası, elektrikli araçlar, basınçlı kaplar, rüzgar enerjisi ve benzeri sektörlerden gelen talebin iyi seviyelerde seyrettiği, ancak gayrimenkul ve altyapı sektörlerinden gelen talebin zayıf kaldığı bildirildi.

Şirket ayrıca, kuruluşundan bu yana farklılaşma stratejisine bağlı kaldığını, Çin çelik sektörüne yönelik yatırımlarını sürekli artırdığını ve yüksek katma değerli ürün gamına yönelik ilerleme kaydetmeyi sürdürdüğünü ifade etti.