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Valin Steel: Çelik arzında süregelen daralma yapısal sorunlara çare olabilir

Salı, 22 Temmuz 2025 11:02:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Hunan eyaletinde faaliyet gösteren Hunan Valin Iron & Steel Co. (Valin Steel), çelik sektördeki arz-talep dengesizliğinin belirginliğini koruduğunu bildirdi.

Çin’de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ve Devlet Piyasa Denetleme Kurumu dahil olmak üzere birçok resmi kurum, çelik sektöründeki aşırı rekabetin dizginlenmesi gerektiğini vurgulayarak piyasa görünümünü destekleyici açıklamalarda bulunmuştu.

Valin Steel, bu yılın üçüncü çeyreğinde Çinli çelik üreticilerinin üretim kısıtlamalarının sürdüreceğini ve bu durumun fiyatlara destek sağlayacağını ifade etti.

Valin Steel açıklamasında, üretim kontrolleri ve üreticilerin gönüllü olarak arzı düşürme yönünde disiplinli davranmaları sayesinde çelik arzındaki daralmanın devam edebileceğini ve bunun da sektörde uzun süredir devam eden yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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